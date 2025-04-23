Aydın’da Tören Sonrası Genç Bayıldı

ÇELENK KOYMA TÖRENİ SONRASI GENCİN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından bir genç kalp krizi geçirdi. Tören, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle düzenlendi. Etkinlik, Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

GENCİN BAYILMASI VE MÜDAHALE

Tören sırasında saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, henüz kimliği tespit edilemeyen bir genç baygınlık geçirdi. Gencin yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızlıca bölgede bulunan sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, genci ambulansa almakta gecikmedi ve ona kalp masajı yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI VE HAYATİ TEHLİKE

Yapılan incelemelerde genç, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde verilen ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.