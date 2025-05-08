Aydın’da Trafik Bilinci Etkinliği Gerçekleşti

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yılki Trafik Haftası kapsamında trafik kuralları ile ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açtıkları stantla çalışmalarına devam ediyor. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi.

YAYALARIN BULUŞMA NOKTASINDA BİLGİLENDİRME

Ülkenin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stantta, vatandaşlara “Güvenli Trafik” konularında bilgi verildi. “Bir kural bir ömür” sloganı eşliğinde düzenlenen etkinlikte, trafik ışıklarına uymanın ve emniyet kemerinin öneminin yanı sıra genel trafik kuralları da anlatıldı. Ayrıca, vatandaşların trafik kurallarına uyum sağlamaları konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları için çağrı yapıldı. Trafikte bilinçli olmanın yaşam kurtardığı vurgulandı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Trafik kültürünün geliştirilmesi ve halkın trafik konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. Bu tür etkinliklerle, trafik bilincinin artırılması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.