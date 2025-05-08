Aydın’da Trafik Bilinci Oluşturuluyor

ETKİNLİKTE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında dikkat çekici bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Trafik ekipleri, etkinlik sırasında vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, vatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulması ve kuralların öğretilmesi amacıyla açtıkları standla bilgi verdi.

STANDDA GÜVENLİ TRAFİK VURGUSU

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası sebebiyle çalışmalarını hızlandıran trafik ekipleri, bu etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yayaların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Meydanı’nda açılan stantta, “Güvenli Trafik” konularında bilgilendirmelere yer verildi. Etkinlikte, trafik ışıklarına uyulmasının gerekliliği, emniyet kemerinin önemi gibi genel trafik kuralları katılımcılara aktarıldı.

TRAFİK DÜZENİ İÇİN DUYARLILIK ARTIYOR

Ayrıca, etkinlikte vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı. Bilinçli bir trafik davranışının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Trafik kültürünün geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği bilgisi verildi.