Haberler

Aydın’da Trafik Jandarması Bilgilendirme Yaptı

JANDARMA EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Kuyucak Belenova Sosyal Tesisleri önünde, Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet grubunun 6 üyesini aşırı hız, kask kullanımı ve reflektif yelek kullanma konularında bilgilendirdi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE ÖNEMLİ HUSUSLAR ANLATILDI

Sarıcaova Mahallesi’nde ise 32 vatandaşa traktörlerdeki ROPS (Rollover Protection System) sistemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, gece ve gündüz görünürlüğü artıran reflektör ve sarı flaşör lambası takılması konuları da ele alındı. Bu bilgilendirmeler, sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastabala Kuş Cenneti’nde Yangın Söndürüldü

Osmaniye’de Kastabala Kuş Cenneti’nde gündüz söndürülen yangın, gece yeniden alevlendi. İtfaiye ekipleri, müdahale ile sabaha karşı yangını kontrol altına aldı ve 20 dekar alan zarar gördü.
Haberler

İzmir’de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetli bir grup tarafından tabancayla vurulan Serdar K. ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.