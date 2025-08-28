Aydın’da Trafik Kazasında Yaralanma Yok

TRAFFİK KAZASI SÖKE’DE MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Söke ilçesinde, sabahın erken saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Ambulansta bulunan bir cip çarpıştı ancak kazada yaralanan kimse olmadı. Kaza, Sazlı Mahallesi girişinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ambulans, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

ÇEVRE SAKİNLERİ OLAY YERİNE KOŞTU

Gürültüye müdahale eden çevre sakinleri panik içerisinde olay yerine geldiler. Hemen ardından sağlık ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Her gün farklı kazalara yetişmeye çalışan sağlık ekipleri, bu durumda da meslektaşları ve cip sürücüsü için seferber oldu.

TRAFFIC EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Trafik ekipleri de olay yerinde rapor tutarak araçları hızla yoldan kaldırdı. Bu sayede sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş oldu. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmaması ise bir teselli kaynağı oldu.