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Aydın’da Trafik Kontrolü Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİ TRAFİK KONTROLLERİ YAPTI

Aydın’da bulunan jandarma ekipleri, Germencik ve Köşk’te yoğun trafik kontrolleri gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması’nın yürüttüğü bu uygulamalar, trafik kazalarından meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla yapıldı. Uygulamalar, Aydın-İzmir Yolu Germencik Gişeleri ile Köşk-Ödemiş İl Yolunda gerçekleştirildi.

KONTROLLERDE CEZA UYGULAMASI YAPILDI

Gerçekleştirilen kontrollerde, toplamda 385 araç ve 347 şahıs denetlendi. Bu denetimler neticesinde, 18 sürücüye 95 bin TL tutarında trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca, yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

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