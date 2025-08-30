Aydın’da Traktör Altında Çocuk Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 1 yaşındaki Ferhat Alreehan hayatını kaybetti. Olay, Cumalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu A.E. (32) yönetimindeki 09 LC 753 plakalı traktör geri manevra yaptığı esnada, oğlu Ferhat’ı fark etmeyerek çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat Alreehan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alreehan’ın ölümü, ailesi ve yakınları için büyük bir acı kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.