Aydın’da Traktör Devrildi, Genç Kız Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLDİ, AYLİN SÖNMÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir traktör devrildi ve 19 yaşındaki Aylin Sönmez hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Tütüncüler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör, virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Traktörde bulunan F.Ö. (20) ve Aylin Sönmez kazada yaralandı. Olayın ardından yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırarak acil müdahale yaptı. 19 yaşındaki Aylin Sönmez, Bozdoğan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı F.Ö.’nin ise Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın kesin nedenine dair yapılacak araştırmalar sürerken, ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bu trajik kaza, bölgede derin üzüntü yarattı.