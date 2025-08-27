Aydın’da Traktör Kazası, 1 Ölü

KAZA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleşen bir traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kalan sürücü için çevredekiler, durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından traktörün sürücüsü Hasan Akçay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akçay’ın cenazesi, otopsi gerçekleştirilmek üzere morga gönderildi. Jandarma, kaza hakkında bir soruşturma başlattı.