Aydın’da Tren, Otomobile Çarptı, Yaralı

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yolcu treninin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, Sazlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Nazilli-Söke seferini yapan tren, mezarlık geçişi mevkiinde 09 JP 735 plakalı otomobile çarpıyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta bir hasar oluşuyor. Sürücü kazayı yaralı olarak atlatıyor. Olayın hemen ardından ihbar üzerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatılıyor. Olayın meydana gelmesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.