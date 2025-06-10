Aydın’da Tur Otobüsü Durduruldu

OLAY YERİNDEKİ TARTIŞMA

Aydın’ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi’nde bir tur otobüsü ile ilgili istenmeyen bir olay yaşandı. Yolculuk yapan otobüs, bir grup şahıs tarafından durduruldu ve şoföre küfürler savrulup otobüsün camları kırıldı. Jandarma, olayla bağlantılı olarak dört kişiyi gözaltına aldı.

OLAYIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, Akbük Mahallesi’nde bulunan iki ayrı beş yıldızlı otelden turistleri alan tur otobüsü, seyir halindeyken bir araç sürücüsü ile karşılıklı tartışmaya girdi. Tartışma, iddiaya göre yol verme meselesinden kaynaklandı. Diğer araç sürücüsü, durumu yakınlarına haber verdi ve olayın ardından yanındaki akrabalarıyla birlikte hemencecik harekete geçti.

ŞİDDETİN GÖRÜNTÜSÜ

Yakınları üç araçla otobüsü durdurarak şoförle konuşmak istedi. Ancak şoför kapıları kilitleyince, sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırdı ve şoföre küfür yağdırmaya başladı. O anlar ise otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından şoförün de darbedildiği öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREDE

Durumun bildirilmesi üzerine, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili dört şüpheli ve otobüs şoförü gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.