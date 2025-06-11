Aydın’da Turist Otobüsüne Taşlı Saldırı

OLAYIN GELİŞİMİ

Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşımakta olan tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup, saldırıya uğradı. Saldırganlar otobüsün camını taşla kırarken, şoförü de başından yaraladı. Bu saldırının anı ise Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANI

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda yaşandı. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken bir tartışma ortaya çıktı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü otobüsü uzun bir süre takip etti. Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştıktan sonra, turistlerin otobüse binmesiyle hareket etti. Ancak otobüs, iki otomobil tarafından önünün kesilmesiyle durduruldu.

SALDIRGANLAR VE YARALANMA

Otomobillerden inen kişiler, şoföre yönelik tehdit ve hakaretler yağdırmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran 4 kişi, İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27), camları kırarak Kurtuluş E.’yi başından yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine geldi. Sağlık ekipleri şoföre müdahalede bulunarak, onu hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde, şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Jandarma ekipleri, dört saldırgana ulaşarak, gözaltına aldı. Bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olay, bölgedeki güvenliği artırmak için önemli bir durum oluşturuyor.