Aydın’da Uçurumdan Düşen Otomobil Yaraladı

OTOMOBİL UÇURUMA DEVRİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı. F.I. yönetimindeki 48 AUY 844 plakalı araç, Ovaeymir Mahallesi’nde devrildi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların hemen ihbarı sonrasında kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü F.I. ve yolcu konumundaki E.T.’yi kurtardı. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne taşındı. E.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

