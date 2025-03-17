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Aydın’da Uyuşturucu Etkili Sürücüye Ceza

ŞÜPHELİ ARAÇ DUMANA GİRDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsüne yapılan sağlık testinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığını belirledi. Bu durum sonrasında sürücüye 47 bin 842 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma, vatandaşların güvenliği için görevlerini aralıksız yerine getiriyor.

DEVRIYE SIRASINDA DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Yeniköy Mahallesi’nde devriye gezerken şüpheli olarak tespit ettikleri V.E. isimli aracın sürücüsünü durdurdu. Söz konusu şahsın sağlık kurumunda yapılan testi, uyuşturucu madde kullandığını ortaya çıkardı. Trafik Jandarması, idari para cezasını uyguladığı şahsın sürücü belgesine de 5 yıl süreyle el koydu.

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