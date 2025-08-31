Aydın’da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

CENAZE KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdiği yol kontrolünde bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Bu olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

YOL KONTROLÜNDE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Edinilen bilgilere göre, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı’nın ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki Germencik Gişeleri’nde sabit bir yol kontrolü gerçekleştirdi. Bu kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde toplamda bin 383 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.