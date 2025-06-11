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Aydın’da Uyuşturucu İle Yakalanma Olayı

ŞÜPHELİ HAREKETLERDE BULUNAN BİR KİŞİ YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken bir kişi, üzerinde bulduğu uyuşturucu ile güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

TEPEKÖY MAHALLESİ’NDE YAPILAN OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen önleyici devriye görevinde dikkat çeken H.B. (29) isimli şahıs, ekiplerin gözünden kaçmadı. Yapılan kaba üst aramada şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Bunun yanı sıra, şahsın idrar analiz sonucunda da uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.B. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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