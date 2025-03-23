Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi ve bu süreçte 16 kişi yakalandı. Jandarma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürekli olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü liderliğinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları üzerine detaylı incelemeler yaptı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstleri, araçları, evleri ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bilgisi kaydedildi.