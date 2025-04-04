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Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonları sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan çalışmalar, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı yürütüldü.

ARAŞTIRMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar sırasında muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve bonzai aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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