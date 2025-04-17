Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuyla 24 saat içinde 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyon, jandarmanın uyuşturucuyla mücadeledeki özverili ve kararlı çalışmaları ile halkın güvenini kazanmaya devam ettiğinin bir başka göstergesi oldu.

PLANLI OPERASYONLARLA SUÇLA MÜCADELE

KOM Şube Müdürlüğü’nün sahada yürüttüğü titiz ve planlı operasyonlar, suçla mücadeledeki profesyonelliklerini tekrar gösterdi. Jandarma ekipleri, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışarak her geçen gün yeni başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE ADLİ SÜREÇ

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 24 saat içerisinde 27 şüpheliyi yakalayarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda, 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 adet kenevir bitkisi, 10 adet sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 11 bin TL suçtan elde edilen nakit para elde edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi.