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Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Olay sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polisler, durumundan şüphelendikleri 55 AD 613 plakalı aracı durdurmayı başardı.

Araç şoförü U.Y.Ş., dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında cebinden fişeklenmiş şekilde 6 parça uyuşturucu madde atan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapmış oldukları aramada araç içinde bir miktar daha esrar maddesi ele geçirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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