Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Aydın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram 400 gram metamfetamin ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan çalışmalar, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yürütülüyor.

ŞÜPHELİLER VE YAKALANAN MADDELER

Operasyon kapsamında, toplam 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan yakalamalar sonucunda, 6 kilo 400 gram metamfetaminin yanı sıra 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon süreci boyunca uyuşturucu maddelerle yakalanan 9 şahıs tutuklanırken, irtibatlı diğer şüpheliler de tespit edildi.

DETAYLARLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

6 aylık çalışmalar sonucunda, 30 ekip, 120 personel ve 3 Narkotik köpeğiyle yapılan operasyon çerçevesinde 9 şahıs daha uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler tekrar adliyeye sevk edildi. Operasyonun çok yönlü bir şekilde sürdüğü bilgisi ulaşıyor.