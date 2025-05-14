Haberler

Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Nazilli ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda S.B. (55) ve 3 oğlu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 4 şüpheli tutuklandı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi’nde yaşayan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı.

Aileye Yönelik Takip Süreci

Ekipler, aile fertlerini yaklaşık bir hafta boyunca teknik ve fiziki olarak izlemeye başladı. Takibin sonuçlanması ile birlikte polis, operasyon için harekete geçti ve operasyon sırasında S.B. ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B.’yi (17) gözaltına aldı.

Evde Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen ev aramasında, satışa hazır 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu ticareti ile elde edilen bir miktar para bulundu. Gözaltına alınan baba ve üç oğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Arif Kocabıyık Tahliye Edildi

Sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı ancak yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı.
Haberler

Hatay’da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde 16 yaşındaki Emirhan A. motosiklet ile tıra çarpıştı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.