Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Nazilli ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda S.B. (55) ve 3 oğlu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 4 şüpheli tutuklandı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi’nde yaşayan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı.

Aileye Yönelik Takip Süreci

Ekipler, aile fertlerini yaklaşık bir hafta boyunca teknik ve fiziki olarak izlemeye başladı. Takibin sonuçlanması ile birlikte polis, operasyon için harekete geçti ve operasyon sırasında S.B. ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B.’yi (17) gözaltına aldı.

Evde Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen ev aramasında, satışa hazır 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu ticareti ile elde edilen bir miktar para bulundu. Gözaltına alınan baba ve üç oğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.