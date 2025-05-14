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Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU TİCARETI OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti gerçekleştiren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri hedef alan bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kimlikleri tespit edilen 18 kişi, 6 ay süreyle izlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, detaylı incelemenin ardından operasyona girişti. Polis, belirlenen 18 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda toplam 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 18 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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