Aydin’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR

Aydın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay süren araştırmalar neticesinde, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 38 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

30 ekip, 120 personel ve 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonun ardından, tutuklanan şüphelilerle ilişkili kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İŞLEMLERİN DEVAMI

Devam eden süreçte, 9 şüpheli daha “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada ise 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.