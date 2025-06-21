Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

AYDIN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Aydın’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik önemli bir çalışma yapıldı.

YAKALANAN MALZEMELER

Yapılan bu operasyonlar sonucu toplamda 16 şüpheli ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde, muhtelif miktarlarda kubar esrar ve metamfetamin maddeleri ile birlikte 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca ve 5 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı ve devam ediyor.