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Aydın’da Uyuşturucu Operasyonunda 26 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 26 şüpheli şahsı yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarını hedef aldı.

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında farklı miktarlarda metamfetamin madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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