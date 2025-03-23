Aydın’da Uyuşturucu Suçlusuna Jandarma Engeli

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından arandığı için jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bu şahsın hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunuyordu. Yapılan işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine kondu. Aydın’da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

JANDARMADAN BAŞARILI OPERASYON

Jandarma, aranan şahıslarla ilgili gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerle ilgili yakalama operasyonları düzenliyor. Bu operasyonlar kapsamında, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından aranan T.D. isimli şahıs, yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarma, T.D.’nin işlemlerinin ardından, şahsı adli mercilere teslim etti. Yapılan değerlendirmede, T.D.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kararlaştırıldı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor.