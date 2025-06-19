Aydın’da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve baskın yaptı.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Eve düzenlenen baskında, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmada sona eren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri olan B.D., hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.