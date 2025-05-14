Aydın’da Uyuşturucu Ticareti Yapıldı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahslar Gözaltına Alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 15’i tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda Önemli Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi elde edildi. Operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i hakimlik kararıyla tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.