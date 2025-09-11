Aydın’da Yabancı Nüfus Artıyor

NÜFUS ARTISININ GÖRÜNÜMÜ

Yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Aydın’da, ikamet izni alan toplam 10 bin 121 yabancı yaşamaktadır. Son bir yılda, ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 2 oranında artarak 259 kişiye ulaştı. Aydın’ın tarihi ve doğal güzellikleri, birçok yerli vatandaşın tercih sebebi olduğu gibi, yabancı uyruklu bireylerin de tercihleri arasında yer alıyor. Ancak, son zamanlarda ikamet izni alan yabancıların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Son aylardaki artışla birlikte, yabancı uyruklu vatandaşlar Aydın’a dönüş yapmaya başladı.

YABANCILARIN DAĞILIMI VE STATÜLERİ

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler dahil, Aydın genelinde 118 farklı ülkenin vatandaşları ikamet ediyor. 5 Eylül 2024’te 9 bin 862 olan ikamet izinli yabancı sayısı, 4 Eylül 2025’te 10 bin 121’e yükseldi. Yüzde 2,62 oranında bir artışla, toplamda 259 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın’a aldırdı. Ayrıca, 1 Ağustos 2025’te 9 bin 893 olan ikamet izinli yabancı sayısında, 4 Eylül 2025’te de yüzde 2’lik bir artış gerçekleşti ve son bir ay içinde 228 kişi ikametini Aydın’a taşıdı.

SURİYELİ GÖÇMENLERİN DURUMU

Aydın’da geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyelilerin sayısı 5 Eylül 2024’te 8 bin 330 iken, bu sayı son bir yılda yüzde 14 oranında azalarak 4 Eylül 2025’te 7 bin 152’ye düştü. Aydın’ın toplam nüfusu 1 milyon 165 bin 943 olarak kaydedilirken, Suriyelilerin bu nüfustaki oranı yüzde 0,61 seviyesine ulaştı.