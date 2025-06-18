Aydın’da Yabancı Nüfus Artıyor

YAZ AYLARINDA NÜFUS ARTILIYOR

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı gösteren Aydın’da ikamet izni almış toplam 10 bin 39 yabancı yaşamaktadır. Son bir haftada Aydın’a ikametini alan 218 kişi ile birlikte, yabancı uyruklu vatandaşların sayısında artışlar görülmeye başladı. Aydın’ın tarihi ve doğal güzellikleri, hem yerel halk hem de yabancı uyruklular için önemli bir tercih sebebi oluşturuyor. Ancak daha önceki dönemde ikamet izni alan yabancıların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi ise Aydın’a dönen yabancıların sayısında bir artış yaşanıyor.

İKAMET İZNİ SAYISINDA ARTIŞ

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 5 Haziran 2025 tarihli verilerine göre, ikamet izinli yabancı sayısı 9 bin 821 iken, 12 Haziran 2025 verilerine göre bu rakam 10 bin 39’a ulaşmış durumda. Son bir hafta içinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 2,5 oranında artış meydana geldi. Toplamda 218 yabancı uyruklu vatandaş Aydın’a ikamet almakta. Bu gelişmeler, yaz aylarında nüfus hareketliliğini artırıyor.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDA YAŞAYAN SURİYELİLER

Aydın’da ‘Geçici Koruma’ statüsüyle yaşayan Suriyelilerin sayısı 5 Haziran 2025’te 7 bin 659 olarak kaydedilmişken, son haftada bu sayı yüzde 0,11 oranında azalarak 12 Haziran 2025’te 7 bin 650’ye düştü. 1 milyon 165 bin 943 kişilik nüfusa sahip Aydın’daki Suriyelilerin oranı ise yüzde 0,65 olarak hesaplanmakta. Bu veriler, Aydın’daki göçmen ve yabancı nüfus dinamiklerinin nasıl şekillendiğini gösteriyor.