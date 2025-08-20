Aydın’da Yabancıların İkamet İzni Artıyor

Aydın’da Yabancı Nüfus Artışı ve Geri Dönüşler

Yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın’da, şu an ikamet izni alan toplam 10 bin yabancı bulunuyor. Son bir yılda 100 kişi Aydın’da ikamet izni aldı. Aydın, tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok kişinin tercih ettiği bir yerken, yabancı uyruklu vatandaşlar arasında da oldukça tercih ediliyor. Ancak son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmişti. Fakat son aylarda yabancı uyruklu vatandaşların Aydın’a geri dönmeye başladığı görülüyor.

İkamet İzni Verileri ve Ülkeler

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sağlanan veriler, Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu bireylerin ikamet ettiğini ortaya koyuyor. 15 Ağustos 2024 verilerine göre 9 bin 900 olan ikamet izni alan yabancı sayısı, 14 Ağustos 2025 tarihinde 10 bin olarak güncellenmiş. Böylece bir yıl içinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 1’lik bir artış yaşanmış. Toplam 100 yabancı uyruklu vatandaş, doğru bir tercih yaparak ikametini Aydın’a aldırmış.

Türkiye Genelinde İkamet İzni Alanlar

Türkiye genelinde de durum dikkat çekici. 14 Ağustos 2025 verilerine göre ülke genelinde toplam 1 milyon 106 bin 211 ikamet izni alan yabancı uyruklu birey yaşıyor. Aydın’daki Suriyeli nüfusuna gelince, 15 Ağustos 2024 tarihinde 8 bin 328 olarak kayıtlara geçmişken, 14 Ağustos 2025’te bu sayı yüzde 11 azalarak 7 bin 349’a düşmüş. 1 milyon 165 bin 943 nüfusa sahip Aydın’daki Suriyelilerin oranı ise yüzde 0,63 olarak hesaplanmış.