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Aydın’da Yağ Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ KIZARTMA YAĞI

Aydın’ın Efeler ilçesinde ocakta unuttuğu kızartma yağı tutuşan bir evde yangın çıkması sonucu itfaiye ekipleri burada hemen müdahale etti. Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde yer alan bir evde gerçekleşti.

EV SAHİBİ YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, kızartma yapan ev sahibi yağın birden tutuşması sonucu tedirgin oldu ve itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Tutuşan tava, ekipler tarafından balkona çıkarıldı ve yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

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