Aydın’da Yangın, 2 Hektar Zarar Verdi

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu bir ormanlık alanda çıkan yangın, müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, akşam saat 20.00 sularında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

TEKNİK EKİPLER GÖREVE İNTİKAL ETTİ

İhbar üzerine yangın alanına hızla yönlendirilen, 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Oluşan yangın sonucunda 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.