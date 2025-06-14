Aydın’da Yangın, 4 Hayvan Telef Oldu

YANGINDA HAYVANLAR TELEF OLDU

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı Mahallesi’nde bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında 4 hayvan telef oldu ve 150 ton saman yandı. Yangın, Serdar Aygün’e ait olan çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberinin alınması üzerine bölgeye itfaiye ve Koçarlı Belediyesi ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak yaşanan trajedi sonucunda çiftlikteki 4 hayvan hayatını kaybetti ve büyük miktarda saman zarara uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.