Aydın’da Yangın: 5 Otomobil, 30 Motosiklet Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’da bir yediemin deposunda meydana gelen yangında, 5 adet hurda otomobil ve 30 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarında bulunan Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü ve depo yanındaki otları da etkisi altına aldı. Olayın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 5 itfaiye aracı, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.