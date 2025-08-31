Gündem

Aydın’da Yangın: 5 Otomobil, 30 Motosiklet Yandı

aydin-da-yangin-5-otomobil-30-motosiklet-yandi

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’da bir yediemin deposunda meydana gelen yangında, 5 adet hurda otomobil ve 30 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarında bulunan Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü ve depo yanındaki otları da etkisi altına aldı. Olayın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 5 itfaiye aracı, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen ŞİÖ'nün 25. Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdi.
Spor

Okan Buruk: Kalitemizi Daha Çok Gösterebilirdik

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Rizespor karşılaşmasının ardından, takımın daha fazla üretkenlik göstermesi gerektiğini vurguladı ve rakibin savunma ve hücum geçişlerine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.