Aydın’da Yangın, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ BAŞLANGICI VE SALGININ KAYNAĞI

Aydın’ın Efeler ilçesinde başlayan yangın, yol kenarındaki otların tutuşmasıyla ortaya çıktı. Olay, Pınardere Mahallesi’nde saat 20.00 civarında gerçekleşti. Kuru otların alev alması, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

MÜDAHALE VE EKİPLERİN ÇABASI

Yangını gören vatandaşlar, hemen durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin amacı, yangının zeytinlik alana sıçramasının ardından ormana sıçramasını önlemek için mücadele etmek.