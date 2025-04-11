Aydın’da Yangın Ev Kullanılamaz Hale Geldi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Çarşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Serçe Sokak’taki 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan alevler paniğe yol açtı. Evde bulunan ve yangını fark eden 3 kişi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın süresince apartmanın üçüncü katında yaşayan görme engelli bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü, ancak yangında evin bazı bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Bu olay, elektrik tesisatının güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.