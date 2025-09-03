Haberler

Aydın’da Yangın, Hızla Söndürüldü

YANGIN DÜZENLİ BİR MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki klima motorundan kaynaklanan yangın, ev sahibinin özenli davranışları sayesinde genişlemeden söndürüldü. Olay, Efeler Mahallesi 2292 Sokak’taki bir apartmanın 4. katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, evde bulunan klimanın iç motor bölümünden aniden dumanlar çıkmaya başladı.

EVDEN KAÇIŞ VE ACİL YARDIM

Dumanları ve yanık kokusunu fark eden ev sahibi kadın, hemen elektrik ve doğalgaz şalterlerini kapatarak iki çocuğuyla birlikte aşağıya indi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bu ekiplere ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

FACIANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ev sahibinin şalterleri kapatması, olası bir facianın önüne geçilmesine yardımcı oldu. Yangınla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

