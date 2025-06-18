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Aydın’da Yangın İçin Ekip Gönderildi

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE KOÇARLI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, fıstık çamlarıyla kaplı ormanlık alanda bir yangın meydana geldi ve çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor.

CİVARDAN DA YARDIM İSTEĞİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbarın ardından, bölgeye hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ekibi ve orman ekipleri geliyor.

DÜZENLİ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangının daha fazla ilerlememesi için ekiplerin yoğun çalışmaları hala sürüyor.

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