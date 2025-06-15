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Aydın’da Yangın İçin Mücadele Sürüyor

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Saat 13.30 civarında Nalbantlar Mahallesi’nde başlayan yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor. Yangına karadan ise toplam 18 arazöz, 3 su tankeri ve 3 dozer ile destek veriliyor.

EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Yangının büyümeden kontrol altına alınması amacıyla ekipler yoğun bir çaba gösteriyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması için çalışmalara katılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde sona ermesi bekleniyor.

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