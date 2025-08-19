Haberler

Aydın’da Yangın, İki Kişi Etkilendi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ APARTMAN

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, bir apartmanın ikinci katında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkileniyor. Olay, Kurtuluş Mahallesi’ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında gerçekleşti. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüyor.

ACİL DURUM EKİPLERİNİN SEVKİ

Yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu ihbar ediyor ve bölgeye itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk ediliyor. Pazarın kurulu olduğu bölgede vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşanıyor. Evde bulunan Z.D. (57) ve H.D. (55) isimli iki kişi dumandan etkileniyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi yaparak iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarıyor ve dairede büyük çaplı hasar meydana geliyor. Olayla ilgili polis, detaylı bir inceleme başlatıyor.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

