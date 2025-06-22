Aydın’da Yangın Kontrol Altına Alındı

İLK BELİRTİLER YANGINA NEDEN OLDU

Aydın’ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi’ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. 21 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangının, ilk belirlemelere göre trafo patlamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE UYGULANDI

Yangın nedeniyle Bademli Mahallesi’nde tedbir amaçlı tahliye önlemleri alındı. Söndürme çalışmaları, gün boyunca hem havadan hem de karadan devam etti. Hava kararmasının ardından karadan süren çalışmalara, bölgeye gönderilen iki gece görüşlü helikopter de havadan destek vermeye başladı.

BÜYÜK MÜCADELE VERİLDİ

Bölgedeki ekipler, alevlere karşı büyük çaba sarf ederken, gece görüşlü helikopterler gece boyunca yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan bölge, havadan helikopter ile görüntülendi ve soğutma çalışmaları hala devam ediyor.