Aydın’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Aydın’ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda gece saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Köşk Ilıdağ Mahallesi Kapız mevkiinde bir zeytinlikte, gece 03.00 civarında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

VATANDAŞLAR FARK EDİP İHBAR ETTİ

Yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ortak çabalarıyla kontrol altına alınan yangın sonrasında olaya ilişkin incelemeler başlatıldı.