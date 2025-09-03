Aydın’da Yangın Kontrol Altına Alınmadı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Aydın’ın Söke ilçesinde Sazlıköy yakınlarındaki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem karadan müdahalelerini sürdürüyor.

OT YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde yol kenarında başlayan ot yangını, kısa sürede büyüyerek çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri ve 208 personel ile müdahale ediliyor.

ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANMAKTA

Bölgedeki risk durumu nedeniyle tedbir amacıyla enerji kesintisi uygulanmaya başlandı. Yangının dördüncü saatinde, orman bölge ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.