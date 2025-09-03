Haberler

Aydın’da Yangın Kontrol Altına Alınmadı

Aydın’ın Söke ilçesinde Sazlıköy yakınlarındaki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem karadan müdahalelerini sürdürüyor.

OT YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde yol kenarında başlayan ot yangını, kısa sürede büyüyerek çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri ve 208 personel ile müdahale ediliyor.

ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANMAKTA

Bölgedeki risk durumu nedeniyle tedbir amacıyla enerji kesintisi uygulanmaya başlandı. Yangının dördüncü saatinde, orman bölge ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Burhanettin Duran, Özgür Özel’i eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerini eleştirerek, siyasetin projelerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
İYİ Parti, Terörsüz Türkiye İçin Mücadele Edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, terörle mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, halkın destekçisi olacaklarını açıkladı.

