Aydın’da Yangın Müdahalesi Sürüyor

ZİRAYİ ALANDA YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangına yönelik müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor. Yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 sularında patlak verdi. Alınan bilgilere göre ziraat bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ECZAK FİRELERİ BÖLGEYE HIZLA İNTİKAL ETTİ

İhbar sonrası çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Karada devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye gönderilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor.