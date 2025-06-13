Aydın’da Yangın, Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE ZARAR GÖREN AĞAÇLAR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü. Yangın, Karabağlar Mahallesi’nin alt kesimindeki zirai alanda başladı ve alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların, dumanları ve alevleri görerek hızlı bir şekilde ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Zeytinlik alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sayesinde daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, zeytin ağaçları önemli ölçüde zarar gördü. Olayla ilgili jandarma ekipleri derhal araştırma başlattı.