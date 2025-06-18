Aydın’da Yangında 2 Hektar Zarar Görüldü

AĞAÇLARDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan çam fıstığı ağaçlarının yer aldığı bölgede bir yangın çıktı ve bu yangın sonucunda 2 hektarlık bir alan zarara uğradı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Yeniköy Mahallesi’nin üst kısımlarında çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın oluştu. Yangının meydana geldiği yerdeki durumu kontrol altına almak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de havadan destek vererek katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve 2 hektarlık alanın zarara uğradığı belirlendi.