Aydın’da Yangında 5 Otomobil Yandı

YANGINDA HURDA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Aydın’da meydana gelen bir yangında, bir yediemin deposunda bulunan hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet tamamen kullanılmaz hale geldi. Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı üzerinde yer alan depo, Murat Yavuz’a ait. Henüz belirlenemeyen bir sebeple depo içinde yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINAN ALEVLER

Yangının kısa sürede büyümekte olduğu gözlemlenirken, alevler deposundaki hurda araçların yanı sıra çevredeki otlara da sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, yangına müdahale etmek için 5 itfaiye aracı olay yerine yönlendirildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.