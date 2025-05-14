Aydın’da Yangında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN OLAYI VE SONUÇLARI

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Yeşil Mahalle 372 Sokak’ta yer alan apartmanın 2’nci katındaki evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görevli Turgay Gezgin’e ait olan evde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin adrese yönlendirilmesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından yapılan incelemede, Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi.

TURGAY GEZGİN’İN REAKSİYONU

Yangın haberini gece mesaisinden döndüğünde alan Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fatma Gezgin ve iki çocuğunun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangınla ilgili yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde olayın şüphelileri olarak Turgay Ahmet Gezgin ve F.T. isimli şahsı belirledi. Şahıslar, 13 Mayıs 2025’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Turgay Gezgin, tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEZGİN’İN İFADESİ VE İDDİALAR

Mahkemede verdiği ifade sırasında Turgay Gezgin, yangının çıktığı geceden bahsederek, telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını, ancak kapı açılmayınca itfaiyedeki arkadaşlarının yanına geri döndüğünü aktardı. Nişanlısı F.T. ise bu iddiaları reddetti. F.T., Turgay Gezgin’in kendisine eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve ilişkilerini düzeltmek istediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bir ilişki olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma hâlâ sürüyor.